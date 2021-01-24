В Египте начинается массовая вакцинация от коронавируса

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Массовая вакцинация от нового коронавируса начинается в воскресенье в Египте, заявил в субботу президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси. В первую очередь она коснется 207 тыс. медиков в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране.

Как отметил глава государства, "первостепенное внимание будет уделено врачам и медицинским работникам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией". По данным профсоюза врачей, с начала пандемии из-за коронавируса в Египте умерли более 200 медиков. Вакцинация будет также включать пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем она должна охватить все население страны.

Ранее в январе Египет одобрил экстренное использование китайской вакцины корпорации Sinopharm. Первая партия, полученная в декабре на безвозмездной основе из ОАЭ, была протестирована Управлением Египта по лекарствам с участием более 3 тыс. добровольцев. Кроме того, в субботу Управление по унифицированным закупкам, медицинскому снабжению и управлению медицинскими технологиями объявило о подписании соглашения на закупку 20 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее Минздрав страны сообщил, что Египет также ведет переговоры о закупке препарата компаний Pfizer и BioNTech. В настоящее время специалисты министерства, как сообщил на прошлой неделе помощник министра Мухаммед Хасани, в приоритетном порядке проводят клинические испытания российской вакцины "Спутник V".

По словам министра здравоохранения и народонаселения Халы Заид, Египет заключил соглашение с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о поставках "40 млн доз одной из вакцин против коронавируса для 20 млн граждан страны". Первая партия ожидается уже в первом квартале, оставшаяся часть будет поставлена позднее в течение года.

Остается неясным, будет ли программа иммунизации в стране бесплатной для всех граждан.

Египет в настоящее время переживает вторую волну пандемии. В рамках борьбы с распространением коронавируса большинство школ было переведено на обучение в онлайн-режиме, а промежуточная аттестация была отложена на более поздний срок. По последним данным Минздрава, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 161 тыс. зараженных, более 126 тыс. полностью выздоровели, 8 902 человека умерли, в том числе 49 за минувшие сутки. Среднесуточный прирост новых инфицированных в последнее время составляет менее 1 тыс. человек и постепенно снижается.