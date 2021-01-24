Около 7 тыс. военнослужащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Около 7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта. Об этом сообщил в субботу в беседе с журналистами командующий Национальной гвардией генерал Армии (сухопутных войск) США Дэниел Хокансон, слова которого приводит телекомпания ABC.

Он подчеркнул, что до 7 тыс. военнослужащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще примерно на семь недель, чтобы оказать помощь федеральным правоохранительным органам в связи с угрозой беспорядков. "Мы сейчас рассматриваем середину марта", - отметил генерал. Военачальник добавил, что численность этих сил может быть скорректирована в зависимости от запросов местных правоохранительных органов. По словам Хокансона, вопрос о том, будут ли вооружены оставшиеся военнослужащие, должны решать федеральные правоохранительные органы. Он также подчеркнул, что некоторые штаты могут на основе ротации заменить своих военнослужащих.

По данным источников ABC, спецслужбы получили информацию о том, что американские экстремистские группировки обсуждают возможность беспорядков в столице. Ранее американские новостные телекомпании сообщили о том, что 5 тыс. военнослужащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта.

Заболевшие военнослужащие

При этом генерал подтвердил информацию СМИ, согласно которым почти 200 из 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США, которые были привлечены к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джозефа Байдена, заразились новым коронавирусом. "Мы делаем все, что в наших силах, но мы думаем, что число [заболевших] невелико", - подчеркнул Хокансон, добавив, что уровень заболеваемости не превысил и 1%. Заболевшие военнослужащие останутся в Вашингтоне до полного выздоровления, в то время как остальные уже в субботу начали возвращаться в свои штаты.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.

В свою очередь, по данным газеты The Washington Post, 38 сотрудников полиции Капитолия заразились коронавирусом с 6 января, когда сторонники 45-го президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. При этом в тот день свои служебные обязанности исполняли 1,4 тыс. сотрудников полиции Капитолия, которая является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством и занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.

6 января сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.

Министерство юстиции США к настоящему времени предъявило более чем 135 лицам обвинения в совершении различного рода правонарушений в здании Конгресса и на прилегающей к нему территории. Среди них, в частности, должностные лица, полицейские, пожарные и сотрудники Национальной гвардии. Ожидается, что в ближайшие недели число обвиняемых увеличится. По данным The Washington Post, в здание ворвались около 800 человек.