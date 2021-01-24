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Турция передала Минобороны Грузии лазерные измерители

В Тбилиси уточнили, что Анкара передала инженерное оборудование в качестве гранта

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Министерство обороны Турции передало грузинским коллегам лазерные измерители и прочее инженерное оборудование. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.

"Указанное инженерное оборудование и техника будут способствовать эффективному выполнению задач нашими подразделениями. Сегодняшний день был еще одной демонстрацией тесного военного сотрудничества Грузии с Турцией", - сказал представитель Сил обороны Грузии Иосиф Николаишвили после подписания документа о передаче техники.

По данным министерства обороны, лазерные измерители были переданы турецкой стороной в качестве гранта. Техника будет передана инженерным войскам.

Министерство обороны Турции в ноябре прошлого года передало грузинской стороне специализированные автобусы и бронированные экскаваторы. Как пояснил тогда министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, указанная спецтехника была передана закавказской республике в рамках гранта, предусмотренного двумя соглашениями, подписанными ранее между оборонными ведомствами двух стран. Общая сумма гранта составляет $20 млн.

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