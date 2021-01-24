Глава МИД Франции считает, что Европа и США при Байдене будут сотрудничать на новой основе

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Трансатлантические отношения между европейскими странами и США претерпевают качественные изменения и будут в дальнейшем развиваться на новой основе. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в воскресенье в интервью радиостанции France Inter.

"Во время периода правления президента Дональда Трампа США отказались от режима многосторонности. Именно Европе пришлось заботиться о "стенах и мебели" в здании мирового порядка. В частности, это касается Парижского соглашения по климату, венских договоренностей с Ираном, инициатив относительно деятельности Всемирной торговой организации, борьбы с терроризмом", - отметил министр. "Лозунг "Америка в первую очередь" привел на деле к одиночеству США. <...> Теперь открываются новые перспективы", - сказал Ле Дриан.

По его словам, "новым фактором является то, что многосторонность вновь набирает силу, о чем свидетельствует стремление нового президента США Джозефа Байдена вернуть страну в Парижское соглашение по климату, а также во Всемирную организацию здравоохранения". "То есть США возобновляют деятельность по прежним направлениям", - констатировал глава МИД.

"Но в то же время следует учитывать, что четыре года [отношений с предыдущей американской администрацией] не прошли без определенного воздействия, - отметил Ле Дриан. - Теперь Европа, в отношении которой новая администрация заявляет о своем стремлении укреплять трансатлантические связи, уже будет совсем не та, что прежде. К ситуации четырехлетней давности возвращение невозможно", - подчеркнул министр.

Он особо отметил, что "Европа повзрослела, она усилила свои позиции, избавилась от наивности". "Она открыто заявила, что способна выработать действенную позицию относительно обеспечения своей обороны. Она дала понять, что в коммерческой сфере не допустит оказания на нее давления, и что если США вводят таможенные тарифы, она примет ответные меры", - сказал французский министр. По его словам, "также Европа заявила, что способна обеспечить свой суверенитет в целом ряде важных промышленных секторов, в частности в сфере цифровых технологий". "То есть Европа, которую мы видим сегодня, она отнюдь не та, что существовала четыре года назад. Джозефу Байдену придется иметь дело с Европой, отличной от прежней", - подчеркнул глава французского дипломатического ведомства. Ле Дриан выразил надежду, что "структурированный диалог" Франции и Европы с США будет проходить "не только в условиях, когда обе стороны будут защищать свои интересы, но и при учете в построении трансатлантических отношений общего комплекса мировых вызовов и связанных с этим для них обязательств". "То есть я считаю, что мы находимся теперь в новой фазе", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Заявление главы МИД было сделано за несколько часов до предстоящих вечером в воскресенье телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с его американским коллегой Джозефом Байденом.