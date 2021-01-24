Координатор кабмина ФРГ выступил против новых санкций в отношении РФ из-за Навального

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства Йохан Заатхоф не поддерживает идею введения новых санкций в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Об этом немецкий политик заявил в интервью газете Saarbruecker Zeitung, выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

"Разрывать экономические отношения, как только становится сложно найти политическое решение, - это не решит проблем", - сказал Заатхоф. Он также выступил против остановки проекта "Северный поток - 2". "Обе темы (реализация проекта и ситуация вокруг Навального - прим. ТАСС) никак не связаны друг с другом", - считает Заатхоф.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

Главы МИД Евросоюза обсудят на плановом заседании Совета ЕС 25 января целесообразность введения новых санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Навального, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что комментарии западных политиков по поводу возвращения Навального на родину призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Он отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".