Нацгвардия США отмечает отсутствие инцидентов в дни после инаугурации Байдена

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в Вашингтоне в дни после инаугурации президента была идеальной, инцидентов не зафиксировано. Об этом сообщил в беседе с корресподентом ТАСС представитель Национальной гвардии штата Пенсильвания капитан Кори Джонсон.

"Ничего такого не было, - сказал он, отвечая на вопрос о каких-либо происшествиях. - Все было идеально". Джонсон рассказал, что часть военнослужащих уже покинула Вашингтон. "Но часть военнослужащих Пенсильвании по-прежнему здесь", - добавил собеседник агентства.

Джонсон высоко оценил взаимодействие с другими структурами США по обеспечению правопорядка в Вашингтоне. "Это было феноменально. Мы прибыли в Вашингтон, чтобы помочь гражданским структурам правоохранительных служб. Жители были мирно настроены, передавали нам еду, благодарили, - сказал он. - Наше сотрудничество с коллегами было феноменальным".

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, была закрыта для движения машин. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии, 2,3 тыс. из них прибыли из Пенсильвании.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.