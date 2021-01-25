Макрон заявил, что Франция будет сотрудничать с США в рамках ВОЗ в борьбе с пандемией

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джозеф Байден договорились взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье вечером сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора глав двух государств.

"Президенты Франции и США подчеркнули свою решимость взаимодействовать в рамках ВОЗ в области глобального здравоохранения и, в частности, чтобы оказать поддержку странам, наиболее страдающим от пандемии", - говорится в заявлении администрации главы французского государства.

Также в ходе разговора лидеры двух стран "выразили заинтересованность в том, чтобы возвращение США в Парижское соглашение по климату содействовало выполнению обязательств международным сообществом в перспективе предстоящей тематической конференции COP-26". Макрон и Байден "констатировали совпадение взглядов и готовность к совместным действиям ради достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, в особенности по иранскому ядерному досье и урегулированию ситуации в Ливане".

В заявлении подчеркивается, что президенты "условились поддерживать в ближайшие недели тесный контакт по данным темам, а также по всей общей повестке".