В Гонконге сняли оцепление района, где тысячи жителей протестировали на коронавирус

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 января. /ТАСС/. Власти Гонконга минувшей ночью сняли оцепление района в материковой части города, который был заблокирован на двое суток для экстренного тестирования всех находящихся там людей на коронавирус. Положительные тесты в итоге были выявлены лишь у 13 из 7 тыс. человек, сдавших пробы для анализа, сообщила в понедельник пресс-служба местного правительства.

Это стало первой подобной мерой, принятой здесь с начала эпидемии. Она коснулась жителей около 200 старых домов, которым разрешили выйти на улицу только после получения отрицательного теста на коронавирус.

Речь идет о неблагополучных кварталах Джоржан и Яуматэй, которые считались новым очагом распространения инфекции в мегаполисе. Там расположено много ветхих зданий с крошечными и нелегально перепланированными квартирами, устаревшей системой вентиляции и канализации, что может способствовать распространению вируса. За три недели там было выявлено более 160 случаев заражения, что побудило властей принять меры.

Нынешняя операция, для участия в которой было мобилизовано свыше 3 тыс. медиков и сотрудников различных служб, стала своего рода учениями. При необходимости она может быть проведена и в других густонаселенных районах, где возникнет риск распространения инфекции.

Эпидемиологическая ситуация

Со второй половины ноября Гонконг переживает уже четвертую волну эпидемии. В воскресенье медики выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 10 086, умерли 169 человек, госпитализированными остаются 776 пациентов.

По распоряжению властей в городе закрыты все развлекательные заведения (бары, клубы, парки аттракционов), а также спортзалы, салоны красоты, музеи. Госслужащие работают из дома, школьники занимаются в онлайн-режиме. В общественных местах запрещено собираться группами больше двух человек. Ресторанам после шести вечера предписано работать только навынос.

Нарушителям масочного режима и мер социального дистанцирования грозит штраф в размере 5 тыс. гонконгских долларов ($645).