Представители командования Индии и Китая провели переговоры о разведении войск

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Представители командования сухопутных сил Индии и Китая провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в пограничных районах и вопросы разведения войск. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, во встрече участвовали командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Менон и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин.

Это уже девятая подобная встреча. Она проходила с воскресенья до начала понедельника на пограничном посту Молдо с китайской стороны Линии фактического контроля (ЛФК), которая разделяет два государства.

По информации издания, стороны обсудили план всеобъемлющего отвода индийских и китайских войск из спорных районов в Восточном Ладакхе и деэскалации напряженности вдоль ЛФК.

Этот план из пяти пунктов был согласован на встрече министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара с его китайским коллегой Ван И в Москве 10 сентября прошлого года. После шестого раунда переговоров 21 сентября 2020 года Нью-Дели и Пекин впервые выступили с совместным заявлением, в котором согласились "прекратить отправку дополнительных войск в зону ЛФК" и "воздержаться от одностороннего изменения ситуации в Ладакхе".

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая прошлого года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждала, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.