AP: власти США настаивают на присутствии Нацгвардии в столице из-за угроз законодателям

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы США настаивают, чтобы дополнительные подразделения Национальной гвардии остались в Вашингтоне на время процесса импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа. Как отмечает в воскресенье вечером агентство Associated Press со ссылкой на одного из чиновников, это связано с поступающими в адрес законодателей угрозами.

Угрозы того, что вооруженные протестующие вернутся, чтобы напасть на комплекс Конгресса, заставляют полицию Капитолия и других правоохранителей настаивать на сохранении присутствия тысяч военнослужащих Нацгвардии в Вашингтоне, пока в Сенате будет продвигаться вопрос импичмента Трампа, обращает внимание агентство. Хотя мероприятия инаугурации президента США Джозефа Байдена 20 января прошли без каких-либо проблем и вооруженных протестов не произошло, угрозы в адрес законодателей в преддверии процесса над Трампом показали сохраняющуюся опасность, добавляет Associated Press.

По данным спецслужб, в интернете появлялась информация о возможных нападениях на членов Конгресса по пути на работу и с нее. Правоохранители начинают готовиться к возможному возвращению протестующих к 8 февраля, когда начнется процесс импичмента.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым процедуре импичмента. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день его сторонники, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.