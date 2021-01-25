ОАЭ объявили об отсрочке открытия посольства в Израиле

ТАСС, 25 января. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили в понедельник о задержке открытия своего посольства в Израиле из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса в еврейском государстве. Об этом сообщило эмиратское министерство иностранных дел и международного сотрудничества.

Согласно заявлению МИД ОАЭ, "отсрочка открытия посольства связана с ограничениями на передвижения в Тель-Авиве, введенными для борьбы с распространением пандемии коронавируса". Эмиратское внешнеполитическое ведомство указало, что в настоящее время оно "координирует свои действия [по определению даты начала работы диппредставительства] со своими израильскими коллегами".

24 января в Абу-Даби официально открылось посольство Израиля в ОАЭ. В тот же день эмиратское правительство одобрило открытие посольства страны в Тель-Авиве.

15 сентября прошлого года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о мире с ОАЭ и Бахрейном. 20 октября 2020 года Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.

Палестина в свою очередь выступила категорически против этих договоренностей.