Парламент Эстонии предоставил Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство

ТАЛЛИН, 25 января. /ТАСС/. Парламент Эстонии (Рийгикогу) в понедельник большинством голосов предоставил председателю Партии реформ Кае Каллас право сформировать новое правительство. За это решение проголосовали 70 депутатов 101-местного парламента, 30 были против, один депутат участия в голосовании не принял, сообщило агентство BNS.

"Я хочу сделать все для того, чтобы людям в Эстонии жилось хорошо", - заявила в своем выступлении Кая Каллас. "Наша цель - сохранять Эстонию как можно более открытой, чтобы люди могли ходить на работу, дети посещать школу, чтобы продолжилась экономическая деятельность", - добавила она.

Ранее в понедельник председатель праволиберальной Партии реформ Кая Каллас и лидер Центристской партии (за которую голосует большинство русскоязычных избирателей) Юри Ратас подписали соглашение о создании новой правящей коалиции. Утверждение нового правительства намечено на вторник.

Накануне Партия реформ и Центристская партия утвердили кандидатов на посты министров нового правительства республики. В состав нового кабмина войдут премьер от Партии реформ и еще 14 министров, чьи портфели разделены между участниками новой коалиции поровну.

Формирование нового правительства Эстонии потребовалось после отставки с поста премьера, лидера Центристской партии Ратаса 13 января из-за коррупционного скандала.