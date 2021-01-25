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Торговая война
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Байден изучит целесообразность сохранения пошлин на товары из Китая

Президент США собирается активно консультироваться с зарубежными союзниками насчет дальнейших шагов в отношении КНР, указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Новая американская администрация намерена рассмотреть целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Как и в случае с областями других наших отношений с Китаем, он применит многосторонний подход к взаимодействию с Китаем, - сказала про нового президента США Джо Байдена представитель Белого дома. - И это включает изучение действующих в настоящее время пошлин". При этом Псаки подчеркнула, что Байден собирается активно консультироваться с зарубежными союзниками США насчет дальнейших шагов в отношении КНР. "Он хочет гарантировать, что мы будем делать шаги в координации с союзниками и партнерами, а также демократами и республиканцами в Конгрессе [США]", - заявила пресс-секретарь американского лидера.

"Мы начинаем с терпения, когда дело касается наших отношений с Китаем. У нас будут консультации с союзниками, у нас будут консультации с демократами и республиканцами [в США], и дадим межведомственному процессу возможность работать, чтобы изучить и оценить, как нам следует двигаться вперед в отношениях [с КНР]", - добавила Псаки.

Теги
СШАКитайПсаки, ДженТрамп, ДональдТорговая война
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