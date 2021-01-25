В боях на северо-западе от столицы ЦАР убиты 44 повстанца

ПРЕТОРИЯ, 25 января. /ТАСС/. Правительственные войска Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в ходе боев к северо-западу от столицы страны Банги ликвидировали не менее 44 повстанцев из "Коалиции патриотов за перемены". Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на коммюнике правительства ЦАР.

"Во время наступления армейских частей в районе населенного пункта Бояли (находится в 90 км от Банги - прим. ТАСС) убиты 44 боевика, включая наемников из Чада и Судана, - говорится в документе. - Трое повстанцев захвачены в плен и доставлены в столицу". Подчеркнуто, что поддержку правительственным частям оказывали в том числе миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Отряды повстанцев пытаются сейчас взять реванш за поражение накануне состоявшихся в стране 27 декабря президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Конституционный суд ЦАР объявил его переизбранным на второй срок. Однако оппозиция и антиправительственная коалиция повстанцев отказывается признать победу Туадера. В попытке оказать давление на центральные власти отряды повстанцев пытаются сейчас блокировать Банги. Как сообщает центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka, в столице в последние дни стала ощущаться нехватка ряда товаров, так как повстанцы перекрыли несколько автомобильных дорог к северу и западу от Банги.

В ЦАР с 21 января действует чрезвычайное положение. Оно было введено главой государства сроком на 15 дней в связи с обострением внутренней ситуации из-за действий повстанцев.