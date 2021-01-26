Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов на севере Ливана

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Полицейские и военнослужащие ливанской армии пытаются пресечь беспорядки, вспыхнувшие в понедельник в ряде городов страны. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из очевидцев, в северной столице Триполи (90 км от Бейрута) между силами правопорядка и демонстрантами происходят столкновения в районе центральной площади Нур.

"Силовики применили гранаты со слезоточивым газом после того, как уличные активисты стали забрасывать их камнями и попытались взять штурмом здание городского совета", - рассказал он. По словам очевидца, прибывшие армейские подкрепления контролируют сейчас центр города, однако в ряде мест агрессивно настроенные группы молодежи продолжают провоцировать стычки.

По данным Ливанского общества Красного Креста, не менее 10 полицейских и солдат получили травмы и ушибы, нескольких из них пришлось госпитализировать. Есть пострадавшие от применения слезоточивого газа в рядах демонстрантов. Власти задержали четырех зачинщиков беспорядков.

Акции протеста проходят также в портовом городе Минья и в горном районе Аккар. Сообщения о демонстрациях поступили из Сайды и Барджи с юга Ливана. В Бейруте уличным активистам на некоторое время удалось перекрыть эстакаду Ринг, связывающую христианские и мусульманские кварталы столицы.

Причиной волнений стало недовольство населения по поводу введенных властям карантинных ограничений в рамках чрезвычайного санитарного положения. Действующий с 14 января комендантский час на фоне финансового коллапса угрожает банкротством малым и средним предприятиям. По данным ливанских профсоюзов, более половины населения по итогам 2020 года из-за оказалось за чертой бедности, а уровень безработицы достиг 40% .