Мадуро ожидает наблюдателей из ЕС на региональных выборах в Венесуэле

БОГОТА, 26 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы рассчитывают увидеть наблюдателей от Евросоюза на региональных выборах в стране. Об этом в понедельник сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Приглашение для Евросоюза должно быть ратифицировано вовремя, чтобы у них было время [подготовить наблюдателей]", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Региональные выборы, в ходе которых будут избраны губернаторы 23 венесуэльских штатов, должны пройти в текущем году. Конкретная дата пока не определена.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.