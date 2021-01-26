МИД Ирана сообщил о прибытии в Тегеран делегации движения "Талибан"

ТЕГЕРАН, 26 января. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) прибыла во вторник утром в Тегеран для проведения переговоров с представителями этой страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Хатибзаде объявил о визите политической делегации талибов в Тегеран во главе с Абдуль Гани Барадаром", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства. Дипломат уточнил, что "делегация прибыла по приглашению МИД Ирана во вторник утром в Тегеран и была встречена представителями иранского внешнеполитического ведомства".

По словам Хатибзаде, "в ходе своего пребывания в Тегеране делегация проведет встречи с представителями иранской стороны, включая главу МИД и спецпредставителя исламской республики по Афганистану, и [стороны] обменяются мнениями по проблеме афганского мирного урегулирования и сопутствующим вопросам".

Нынешний визит стал продолжением контактов Тегеран с талибами. Так, 6 мая 2020 года специальный представитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Ибрагим Тахериянфард провел переговоры с представителями офиса движения "Талибан" в Катаре. Тегеран выражает готовность к диалогу со всеми сторонами конфликта в Афганистане ради достижения мира и стабильности в этой стране.