Александра Вольфовича назначили госсекретарем Совбеза Белоруссии

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности, сообщает агентство БелТа.

До настоящего времени Вольфович был начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны.

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут, вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - подчеркнул белорусский лидер при назначении.

Говоря о выборе кандидатуры Вольфовича, глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с заинтересованными лицами, в том числе министром обороны. "Он, конечно, как я понял, как исполнительный генерал, ничего не отрицал, на мои замечания и предложения реагировал правильно, но с большим, я так почувствовал, в душе неудовольствием соглашался на то, что вы перейдете работать в Совбез, - отметил Лукашенко. - Потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нет".

Как рассказал журналистам Вольфович, в настоящее время "в стране создана система национальной безопасности, которая, прежде всего, обеспечивает безопасность страны, безопасность народа". "Но тем не менее есть что подкорректировать", - отметил новый госсекретарь.

Должность госсекретаря в Совете безопасности оставалась вакантной с тех пор, как Валерий Вакульчик, проработавший на этом месте менее двух месяцев, в октябре 2020 года был назначен помощником президента - инспектором по Брестской области.