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Лукашенко потребовал от Комитета госконтроля пресекать внешнее финансирование оппозиции

Президент Белоруссии потребовал работать строго в рамках правового поля, соблюдая законодательство

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал жестко пресекать внешнее финансирование попыток дестабилизации ситуации в стране. С таким заявлением глава государства выступил во вторник, назначая Василия Герасимова председателем Комитета государственного контроля (КГК).

"Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент поручил также новому главе КГК пресекать противоправную деятельность "разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов". "Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать", - сказал Лукашенко.

Как сообщил журналистам новый глава КГК, президент страны потребовал работать строго в рамках правового поля, соблюдая законодательство. "Если кого-то наказываем, то наказываем по закону, исходя из той ответственности, которая в стране установлена. В частности, это касалось вопросов незаконного финансирования деструктивной деятельности из-за рубежа", - заявил глава комитета.

Герасимов с 3 сентября минувшего года до настоящего время исполнял обязанности председателя Комитета госконтроля после того, как его предыдущий руководитель Иван Тертель был назначен председателем Комитета госбезопасности страны.

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