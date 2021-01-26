Власти Ирана арестовали гражданина США, подозреваемого в шпионаже

ТЕГЕРАН, 26 января. /ТАСС/. Иранские власти арестовали по подозрению в шпионаже гражданина США и Ирана. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Недавно при попытке выезда из Ирана был арестован иранец с двойным гражданством, который осуществлял шпионскую деятельность и собирал данные для другой страны", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о задержании гражданина Ирана и США. Слова Исмаили приводит агентство Мизан.

При этом представитель суда подчеркнул, что "иранские законы не признают двойное гражданство". Поэтому арестованный считается властями страны только гражданином Ирана.

В связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном в Иране идет кампания по выявлению иностранных агентов. Так, 1 октября 2019 года был вынесен смертный приговор гражданину страны за шпионаж в пользу США. Кроме того, 4 февраля 2020 года к высшей мере наказания был приговорен гражданин Ирана за шпионаж в пользу Вашингтона в области ядерной программы.