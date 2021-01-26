Президент Эстонии сняла кандидатуру на выборах генсека ОЭСР

ТАЛЛИН, 26 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от борьбы за пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который освобождается летом 2021 года. Об этом она сообщила во вторник.

"ОЭСР - это организация, которая действует на основе консенсуса, и исходной позицией выборов следующего генерального секретаря было желание найти кандидата с самой широкой поддержкой, - приводит ее слова президентская канцелярия. - После консультаций с целым рядом государств - членов ОЭСР мы пришли к выводу, что мое вступление на этот пост сразу после окончания срока пребывания в должности президента Эстонской Республики для многих стран в это напряженное время кажется не самым лучшим вариантом. Поэтому я отказываюсь баллотироваться".

В октябре прошлого года посол Эстонии при ОЭСР Клайд Кулл подал документы, согласно которым Эстония выдвигает кандидатуру президента Керсти Кальюлайд на освобождающийся летом 2021 года пост генерального секретаря ОЭСР. Новый руководитель организации, как ожидается, будет избран на пять лет в марте, он вступит в должность 1 июня 2021 года. В настоящий момент эту позицию занимает Анхель Гурриа.

Кальюлайд занимает пост президента Эстонии с 16 октября 2016 года. Ее первый пятилетний срок завершится в 2021 году.

В ОЭСР входят 36 стран. Эстония была принята в этот клуб развитых государств в 2010 году.