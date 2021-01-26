Президент Австрии признался, что за годы работы его особенно впечатлила встреча с Путиным

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен по случаю четырехлетия пребывания на своем посту признался, что за все это время встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином произвели на него особенное впечатление.

"Крайне интересно, разумеется, было встретить председателя Си [Цзиньпина] в Китае, президента [Владимира] Путина в Сочи", - сказал австрийский президент в видеозаписи на его официальных страницах в социальных сетях в ответ на вопрос о самых интересных встречах за четыре года.

Путин посещал Австрию в июне 2018 года и проводил переговоры с Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене. В мае 2019 года оба лидера встречались в Сочи, где они дали старт работе российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог".

Ван дер Беллен был приведен к присяге на пост президента Австрии 26 января 2017 года после того, как победил на состоявшихся 4 декабря 2016 года президентских выборах. Очередные президентские выборы в Австрии должны пройти в 2022 году.