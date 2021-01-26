Санду: переговорам по приднестровскому вопросу мешает политический кризис в Молдавии

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Активизировать переговоры по приднестровской проблематике будет возможно после досрочных выборов в парламент и утверждения нового правительства в Молдавии. Об этом президент республики Майя Санду заявила во вторник на встрече со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом в Кишиневе, информирует пресс-служба главы республики.

"Санду отметила, что для придания нового импульса внутренним процессам, в том числе касающимся приднестровского региона, необходимо правительство со всей полнотой полномочий, а это будет возможно только после досрочных выборов в парламент", - говорится в сообщении.

"Мы еще раз подтвердили, что намерены искать исключительно мирные пути для сближения двух берегов и отметили, что для нас люди, живущие на левом берегу Днестра, являются гражданами Республики Молдова, которые должны пользоваться всеми правами", - цитирует Санду пресс-служба.

Переговоры по приднестровской проблематике начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году стороны даже не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и непризнанной республикой. При этом после победы на президентских выборах в ноябре прошлого года Санду сделала ряд резких заявлений в отношении Тирасполя, дав понять, что не настроена на мягкий диалог.