США тревожит военная активность России в Арктике

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты тревожит военный аспект активности России в Арктике, несмотря на то, что Вашингтон признает наличие у Москвы всех оснований для развития деятельности в этом регионе. Такую точку зрения выразил во вторник командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

"Они являются арктической страной и вне всякого сомнения самой густонаселенной арктической страной, у них даже есть города за полярным кругом, чего на самом деле ни у кого больше нет. Так что у них есть значительные интересы там и, конечно же, в соответствии с международным правом, у них есть все основания для того, чтобы быть там", - заявил Льюис, выступая на видеосеминаре.

"Однако в ряде случаев они усиливают свои военные возможности в Арктике и районах Крайнего Севере, <...> пытаясь сделать их зоной военного соперничества, это не соответствует общим интересам других арктических стран, и мы не можем этого допустить", - утверждал американский вице-адмирал.

Как заявлял ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. До этого командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев также отмечал, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.