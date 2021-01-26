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Байден подписал указы, нацеленные на искоренение "системного расизма" и неравенства в США

Документы призваны в том числе помочь темнокожим американским гражданам в получении собственного жилья и нацелены на отказ от частных тюрем в будущем

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал во вторник пакет указов, нацеленных на искоренение, как он выразился, "системного расизма" и неравенства в стране. Трансляцию этой церемонии вели в прямом эфире новостные телекомпании США.

Глава американской администрации поставил подписи в общей сложности под четырьмя документами. Они призваны в том числе помочь темнокожим американским гражданам в получении собственного жилья, более четко разграничить полномочия федерального правительства (в сторону ограничения) при взаимодействии с органами самоуправления коренного населения страны, а также нацелены на отказ Соединенных Штатов в будущем от частных тюрем, в которых, согласно статистике, существенно хуже, чем в государственных, обстоят дела с соблюдением прав человека и стандартов обращения с заключенными.

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