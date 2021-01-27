Глава МИД Венгрии посетит Киев

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду посетит Киев для поиска путей преодоления кризиса, возникшего после вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время проведения местных выборов прошлого года.

14 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter, что визит Сийярто носит "сугубо политический" характер. "В принципе он (визит - прим. ТАСС) не планировался, никаких заседаний двусторонних органов под него не запланировано. Цель визита - поиск путей преодоления того кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время проведения местных выборов прошлого года", - отметил Кулеба.

При этом, как следует из слов украинского министра, стороны не ограничатся темой вмешательства Венгрии в украинские местные выборы на Закарпатье. "Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения ", - заявил Кулеба.

Украинский министр заверил, что выступает за конструктивные отношения с Венгрией и поиск решений на основе взаимного уважения. "Если кто-то этого принципа не придерживается и заступает за "красную линию", будет сразу получать тумака от Украины. Если "красные линии" не пересекаются - будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал министр.

Проблемы начались с языка

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, нарушает права венгров, живущих на Украине. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский. С тех пор двусторонние отношения "обрастали" все новыми витками противостояния. После принятия образовательного закона Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины, а также заблокировала проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО. Затем Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. этнических венгров, проживающих на Украине.

Очередное обострение произошло после обнародования в 2018 году скандального видео из венгерского консульства в Берегово, где жителям Закарпатья торжественно вручают паспорта соседнего государства. Сама процедура сопровождалась торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями не сообщать о получении документов украинским властям. За раздачу венгерских паспортов Украина выслала консула, Будапешт в ответ выслал первого секретаря консульского отдела посольства Украины.

Обострение отношений

Новый скандал произошел в октябре прошлого года во время местных выборов на Украине. Киев обвинил Будапешт в открытой поддержке Партии венгров на выборах в областной совет Закарпатской области, а также действующего мэра города Берегово Золтана Бабяка. МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с политической агитацией венгерских официальных лиц.

30 ноября сотрудники украинских спецслужб провели обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда "Эгана Эде" и здании венгерского института в городе Берегово. В спецслужбах такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию на Украине. МИД Венгрии заявил о недопустимости таких мер и вызвал посла Украины в Будапеште, чтобы выразить недовольство действиями Киева.

1 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины начала проверку по факту исполнения гимна Венгрии частью новоизбранных депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области во время принятия присяги. Инцидент произошел 21 ноября. В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья выразили удивление по этому поводу, пояснив, что был исполнен также и украинский гимн, а исполнение другого гимна не запрещено, если речь идет о торжественных мероприятиях, на которых не принимаются решения.