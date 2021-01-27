Лидер турок-киприотов заявил Гутерришу о необходимости признания двух кипрских государств

НИКОСИЯ, 27 января. /ТАСС/. Президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил во вторник генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что достичь решения проблемы разделенного острова возможно только на основе равенства турко-кипрской и греко-кипрской сторон и признания факта существования на острове двух государств. Об этом информировала пресс-служба лидера турок-киприотов.

"Справедливый, реалистичный и устойчивый компромисс должен быть основан на суверенном равенстве и сотрудничестве двух государств с равным международным статусом", - сказал Татар во время общения с генсеком ООН в формате видеоконференции.

По словам главы ТРСК, "два государства на острове в пределах своих границ почти полвека занимаются поддержанием общественного порядка и улучшением качества жизни своих народов". "С учетом сложившейся реальности это нельзя аннулировать", - заметил он.

Ответственность за то, что начатый еще в 1968 году в Бейруте процесс переговоров по кипрскому урегулированию на основе формирования на острове федеративного государства в итоге так и не дал никаких результатов, лидер турок-киприотов возложил на бескомпромиссную, по его словам, позицию греко-кипрской стороны. Последняя, как он утверждает, не пожелала делиться властью с турками-киприотами, которые "оказались в ловушке бесчеловечной изоляции". "Так больше не может продолжаться", - подчеркнул Татар, добавив, что основа для переговоров должна измениться в связи с новыми реалиями на острове.

Что сказал генсек ООН

В ответ, как утверждает канцелярия президента ТРСК, Гутерриш сказал Татару, что ему известна позиция турко-кипрского руководства, которая будет обсуждаться на мартовской конференции по кипрскому урегулированию в формате "пять плюс один". Этот формат предполагает участие лидеров греческой и турецкой общин острова, представителей - чаще всего глав МИД - Великобритании, Греции и Турции, считающихся державами-гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, а также лично генерального секретаря ООН.

Согласно сообщению турко-кипрской стороны, Гутерриш также сказал, что рассчитывает на то, что участники конференции смогут достичь согласия по вопросу об основе для будущих переговоров по кипрскому урегулированию, которое позволило бы приступить к возобновлению межобщинного диалога.

Гутерриш сообщил, что ему лично хотелось бы, чтобы эта конференция прошла в Нью-Йорке, однако время и точное место ее проведения зависит, по его словам, от решения властей США, а также от развития ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Предыдущая конференция в Швейцарии

В последний раз конференция по кипрскому урегулированию собиралась в формате "пять плюс один" в 2017 году на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Однако она завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрской проблеме не возобновлялись.

Греко-кипрская сторона, в отличие от турко-кипрской, настаивает на продолжении диалога именно с той точки, на которой он был остановлен в Кран-Монтане, и с учетом того формата решения кипрской проблемы, который обозначен в резолюциях СБ ООН и гласит, что что на острове должна быть создана двухобщинная и двухзональная федерация, а не два государства.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.