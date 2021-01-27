WSJ: власти США могут пересмотреть сокращение войск в Афганистане и Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Власти США рассчитывают пересмотреть решение предыдущей администрации о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Министерстве обороны США.

По их словам, решение экс-президента Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента до 2,5 тыс. бойцов как в Афганистане, так и в Ираке, ставит администрацию действующего американского лидера Джо Байдена перед необходимостью "оценить стратегическую роль США в двух конфликтах". В частности, указывает издание, новый глава Пентагона Ллойд Остин планирует подвергнуть пересмотру решение о выводе войск.

Газета приводит слова главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби, который указал, что официально решение о пересмотре численности войск США еще не принято. При этом он подчеркнул, что администрация Байдена "рассчитывает лучше понять нынешнее положение дел касательно операций в обеих странах".

"Наш подход, который заключается в том, чтобы стремиться к обеспечению защиты американцев от угрозы терроризма, не тратя на это лишние ресурсы, не претерпел изменений", - указал он. По словам Кирби, которого цитирует The Wall Street Journal, решения, касающиеся численности американских военнослужащих, будут приниматься в контакте с властями Афганистана и Ирака.

15 января Министерство обороны США заявило о сокращении по указанию уже бывшего президента Дональда Трампа американского военного контингента в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. в каждом государстве. Исполнявший на тот момент обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер указал, что силы Соединенных Штатов остаются в Ираке для обеспечения "окончательного поражения ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)". Он также отметил, что Пентагон продолжает работать над планом, который позволит сократить численность американского военного контингента в Афганистане до нуля к маю 2021 года.

29 февраля 2020 года в столице Катара США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция должны вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.