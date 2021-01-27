Ереван считает, что итоги войны в Карабахе не создают основы для устойчивого мира

ЕРЕВАН, 27 января. /ТАСС/. Результаты войны в Нагорном Карабахе не могут создать основы для продолжительного мира в регионе. Об этом в среду заявил глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"В настоящее время наш регион сталкивается с новыми серьезными проблемами, созданными опасной попыткой Азербайджана разрешить нагорнокарабахский конфликт силой. Армения не считает, что результаты применения силы в результате агрессии Азербайджана против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) могут создать основу для продолжительного мира или рассматриваться как возможность для регионального сотрудничества", - сказал Айвазян.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.