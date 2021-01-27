Эксперты спрогнозировали снижение численности населения Украины к 2050 году

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Население Украины сократится к 2050 году до 30 млн человек. На сегодняшний день в стране проживает 38 млн жителей, а на момент приобретения независимости в 1991 году население страны составляло 51,8 млн. Об этом сообщила директор Института демографии Украины Элла Либанова.

"Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года находятся за границей, то [население составляет] 38 млн человек", - сказала она в интервью украинскому изданию LIGA.net. опубликованному в среду. - Еще до 2014 года мы давали оценку на 2050 год 36 миллионов. Сейчас, я думаю, следует говорить где-то о 29-30 млн".

По ее словам, сейчас на заработках за рубежом находится до 3 млн украинских граждан.

В то же время Государственная служба статистики Украины в декабре 2020 года сообщила, что численность населения страны на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670 тыс. человек.

Всеукраинская перепись населения намечена на 2023 год. Единственная в истории Украины перепись населения прошла в 2001 году, тогда численность проживающих в стране составляла 48 млн 457 тыс. человек. Очередная перепись ожидалась в 2016 году, но в декабре 2015 года правительство перенесло ее на 2020 год, однако перепись так и не была проведена.

Ранее в ООН сообщили, что население Украины сократится до 38 млн человек к 2030 году.