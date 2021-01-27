Парламент ДР Конго проголосовал за отставку премьер-министра и правительства

ПРЕТОРИЯ, 27 января. /ТАСС/. Парламент Демократической Республики Конго (ДРК) проголосовал в среду за отставку правительства во главе с премьер-министром Сильвестром Илунга Илукамба. Об этом сообщил конголезский новостной портал ActuaLitte.

Из присутствовавших в зале 382 депутатов нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи - 367 проголосовали за отставку премьера и правительства. "Правительство Илунга Илукамба считается ушедшим в отставку, - заявил исполняющий обязанности спикера нижней палаты Мбосо Нкодиа Пуанга. - Премьер обязан в течение ближайших 24 часов подать заявление об отставке". Сам Сильвестр Илунга Илукамба отказался прибыть в здание парламента, обвинив депутатов в "политических маневрах". Теперь президент ДРК Феликс Чисекеди получил возможность назначить нового премьера, который сформирует свое правительство.

Предложение об отставке кабмина было внесено в Национальную ассамблею 22 января депутатом Черубином Окенде. Он обвинил правительство в неспособности выполнять взятые на себя обязательства по реализации программы реформ.

Феликс Чисекеди объявил 6 декабря минувшего года о прекращении существования правящей коалиции между стоящими за ним политическими силами и Народной партией за реконструкцию и демократию бывшего президента ДРК Жозефа Калибы. При формировании летом 2019 года правительства Илунга Илукамба между Чисекеди и Кабилой было достигнуто соглашение, по которому часть сторонников последнего заняла ключевые посты в кабмине.

Данное соглашение по инициативе действующего президента было прекращено. Чисекеди заявил, что его реформы тормозятся сторонниками Кабилы. Президент сообщил 14 декабря, что будущее правительство страны будет сформировано на основе новой парламентской правящей коалиции.