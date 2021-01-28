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Словацкий парламент утвердил оборонную стратегию страны

За принятие документа проголосовали 108 депутатов 150-местного Национального совета республики

ПРАГА, 28 января. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии утвердил в среду вечером подготовленный правительством документ, определяющий новую оборонную стратегию республики. Об этом сообщил телеканал TA3.

В документе, за принятие которого голосовали 108 из 120 присутствовавших на заседании депутатов (словацкий парламент состоит из 150 депутатов - прим. ТАСС), констатируется, что оборонная стратегия республики исходит из неизменного факта ее членства в НАТО и Евросоюзе. Главными приоритетами страны являются обеспечение национального суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

"Членство в НАТО и ЕС обеспечивает Словакии возможность совместно с союзными государствами и странами-партнерами развивать возможности [по обороне и безопасности], достичь которых она самостоятельно не была бы способна", - привел телеканал цитату из документа.

Одной из задач, прописанных в нем, является повышение участия словацкого ВПК в деле обеспечения обороноспособности республики. Предыдущая оборонная стратегия Словакии была утверждена парламентом после ее вступления в марте 2004 года в НАТО и действовала в течение последних 16 лет.

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