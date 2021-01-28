Блинкен обсудил с генсеком НАТО подготовку к саммиту альянса

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил 27 января по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом адаптацию альянса к новым стратегическим реалиям и подготовку к саммиту организации. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Блинкен подчеркнул приверженность администрации президента США Джо Байдена "укреплению и активизации трансатлантического союза". "Госсекретарь США и генсекретарь НАТО также обсудили доклад НАТО - 2030, что обеспечивает солидную основу для адаптации альянса к новым стратегическим реалиям, - отмечается в тексте. - Стороны условились начать обсуждения сроков саммита НАТО в первой половине 2021 года".

По информации дипломатических источников, саммит пройдет в Брюсселе в марте, однако НАТО пока официально этого не подтвердила.

Столтенберг ранее провел телефонные разговоры с Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином.