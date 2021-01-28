Берни Сандерс заработал почти $2 млн от продажи сувениров с его фото

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс смог заработать $1,8 млн от продажи сувенирной продукции с его фото на инаугурации президента Джо Байдена. Об этом сообщает 27 января агентство Associated Press.

Снимок Сандерса на трибуне в варежках из переработанной шерсти стал настоящим мемом в интернете. Сенатор направит вырученные средства благотворительным организациям родного штата.

"Мы с Джейн (супруга Сандерса - прим. ТАСС) были поражены той креативностью, которую люди продемонстрировали за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать эту интернет-известность для помощи жителям Вермонта, - отмечается в заявлении законодателя. - Но эти средства не могут заменить действия Конгресса. Я сделаю все возможное, чтобы работающие люди в Вермонте и во всей стране получили помощь, в которой нуждаются". Рукавицы для Сандерса сделала учитель начальных классов из Вермонта Джен Эллис.

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия.