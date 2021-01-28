Премьер Казахстана поручил выпустить опытную партию вакцины от коронавируса QazCovid-in

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил обеспечить выпуск в республике опытной партии местной вакцины от коронавируса QazCovid-in. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана в четверг по итогам селекторного заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Глава правительства поручил министерству образования и науки обеспечить выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии - на производственной площадке ТОО "НПП "Антиген", - говорится в сообщении.