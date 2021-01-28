Профсоюз полицейских выразил недоверие и.о. начальника полиции Капитолия

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Профессиональное объединение, представляющее интересы несущих службу в здании Конгресса США полицейских, выразило в среду недоверие исполняющей обязанности начальника полиции Капитолия Йогананде Питтман и ее команде, обвинив их в непринятии должных мер перед беспорядками в американской столице 6 января. Об этом со ссылкой на заявление председателя Трудового комитета полицейских Капитолия США Гаса Папатанасиу сообщила газета The Hill.

"Сотрудники полиции разгневаны, и я не виню их [за] это. Нас подвел весь руководящий состав, и они должны нести за это ответственность. Их бездействие повлекло за собой человеческие жертвы", - приводит издание слова председателя профобъединения, представляющего интересы более тысячи полицейских.

Поводом для выражения недоверия, сообщает газета, стали показания самой Питтман, заявившей днем ранее на закрытых слушаниях, что руководство полиции Капитолия еще за два дня получило информацию о готовившихся 6 января массовых беспорядках, завершившихся захватом манифестантами здания американского Конгресса, но не приняло должных мер. "Мы знали о наличии большой вероятности насилия, и что Конгресс являлся целью", - приводит The Hill заявление Питтман. Она принесла извинения Конгрессу и американскому обществу за такой "огромный провал" в системе безопасности.

По словам Папатанасиу, сотрудники полиции восприняли эти показания как свидетельство того, что "их предали". "Оглашение информации о том, что весь руководящий состав знал о том, что готовится, но не принял должных мер для нашей более качественной подготовки к потенциальному насилию, включая возможное применение огнестрельного оружия против нас, является немыслимым, - заявил он. - То, что они не довели эту информацию до находящихся на службе сотрудников полиции до начала мятежа, не имеет оправдания".

В направленном в The Hill электронном послании Папатанасиу дал понять, что профсоюз хочет отставки Питтман и ее помощника Шона Галлагера. "Они подвели нас и подвели Конгресс", - резюмировал он. Председатель профсоюза добавил, что его члены выступают против того, чтобы новым начальником полиции Капитолия - сроки его назначения пока не определены - стал "человек со стороны". Профобъединение предлагает на этот пост инспектора Тома Лойда, пользующегося уважением у членов профсоюза и своих коллег.