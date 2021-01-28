Иран заявил об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе

ТАСС, 28 января. Иранские власти объявили в четверг об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Согласно заявлению ОАЭИ, "1 тыс. центрифуг [для обогащения урана] была установлена на объекте в Натанзе в течение трех месяцев".

В сентябре прошлого года Иран после пожара на ядерном объекте в Натанзе принял решение о начале работы по созданию нового цеха по производству центрифуг для обогащения урана. Как заявил тогда глава ОАЭИ Али Акбар Салехи, "из-за жестких подрывных действий было принято решение создать более современный, большой и во всех отношениях развитый цех в самом сердце горы около Натанза". Он также сообщил о начале подготовительных работ по поставке оборудования и создании ряда цехов по производству усовершенствованных центрифуг.

Пожар в результате взрыва на атомном объекте в Натанзе произошел 2 июля. Поврежденное в ходе пожара здание было предназначено для производства центрифуг. 23 августа официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди подтвердил, что инцидент был акцией саботажа. Кроме того, 6 сентября он добавил, что иранским властям удалось выявить силы, стоящие за акцией.