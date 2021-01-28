Власти Белоруссии оперативно изменят законы в связи с внутриполитической ситуацией

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в течение первого квартала 2021 года в национальное законодательство будут внесены изменения, связанные с внутриполитической ситуацией в стране.

"В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены", - сказал Рахманов, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, участники совещания у главы государства в четверг рассмотрели вопросы о совершенствовании национального законодательства, с тем чтобы оно "своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы, например, такие, с которыми столкнулась страна во втором полугодии 2020 года". Рахманов уточнил, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно, для этой работы главой государства определены минимальные сроки.

В числе вызовов и угроз Рахманов назвал, в частности, массовые мероприятия, которые перерастали в неповиновение, сопротивление сотрудникам правоохранительной сферы, при этом к таким мероприятиям привлекались несовершеннолетние. По его словам, были случаи блокирования транспортных коммуникаций, призывы к проведению забастовок в различных организациях, учреждениях и на предприятиях, повсеместное распространение незарегистрированной символики, сбор и распространение персональных данных.

"Конечно, все это недопустимо, - отметил замгоссекретаря. - В соответствии с концепцией национальной безопасности, неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо". Он уточнил, что следует внести соответствующие изменения в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство.

На совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне происходящих в стране акций протеста считает необходимым иметь законодательство для оперативного упреждения возможных угроз и пресечения действий, направленных против государства.