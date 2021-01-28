Украина улучшила позицию в рейтинге восприятия коррупции, заняв 117-е место

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Показатели Украины в Индексе восприятия коррупции за год выросли на три балла, в итоге она заняла 117-е место из 180 стран мира. Такие данные следуют из исследования Transparency International на Украине.

"За последний год показатели Украины в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) выросли на три балла. С 33 баллами из 100 возможных мы получили 117-е место из 180 стран в списке CPI", - сообщила организация. По данным украинского издания "Цензор.Нет", нынешний результат для Украины - наивысший.

Рядом с Украиной в рейтинге разместились такие страны, как Египет, Эсватини, Непал, Сьерра-Леоне и Замбия, набравшие за год также по 33 балла. По соседству - на 115-м месте - оказалась Молдавия с 34 баллами, улучшившая свой результат на два балла. В рейтинге более выгодную позицию - 63-е место - заняла Белоруссия, получившая 47 баллов. На 129-м месте - Россия с 30 баллами. "Последняя остается единственной страной среди соседей, которую опережает Украина", - отметила организация. Лидерами рейтинга остались Новая Зеландия и Дания с 88 баллами из 100. В конце списка - Сирия (14 баллов), Сомали (12 баллов) и Южный Судан (12 баллов).

Согласно исследованию, показатель Украины вырос благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. "Именно эти события наконец завершили цепочку создания антикоррупционной инфраструктуры, которая до этого могла работать лишь частично", - отметили аналитики. На положительную динамику также повлияли другие антикоррупционные изменения, в частности, принятие парламентом законодательной нормы о возвращении ответственности за незаконное обогащение, малая приватизация и другое.

Однако позиция Украины в следующем рейтинге может ухудшиться. "За последний год в стране вырисовывались риски, которые могут существенно отбросить назад в сфере преодоления коррупции. В частности, еще более болезненной сегодня является задержка с выполнением полноценной судебной реформы. В течение всего 2020 года наблюдалось постоянное давление на антикоррупционные институты. Кроме того, наблюдались попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок. Также четвертый год подряд продолжается системное давление на общественный сектор", - предупредили в организации.

Индекс восприятия коррупции - показатель, который рассчитывается с 1995 года Transparency International на основе анализов нескольких международных организаций и исследовательских центров. Минимальная оценка - 0 баллов - означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная - 100 баллов - свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.