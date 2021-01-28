Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию "на танке, БМП, с автоматом в руках"

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов защищать свою страну, чего бы ему это ни стоило, и если надо, то "на танке, БМП, с автоматом в руках". Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа прошлого года. По данным ЦИК, победу на них со значительным перевесом одержал Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Власти неоднократно заявляли, что протесты направляются из-за рубежа, и призывают прекратить незаконные акции.

В конце августа в Telegram-каналах появилась фотография Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках на фоне главного входа в его резиденцию. Сообщалось, что фото было сделано, когда рядом проходили массовые протесты. Позднее, комментируя эти снимки, белорусский лидер называл это "порывом души" и заявлял, что таким образом хотел показать, что не боится и не собирается покидать страну.

Всебелорусское народное собрание

Лукашенко заявил, что готов пригласить представителей оппозиции принять участие в предстоящем Всебелорусском народном собрании. "Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных - тот, кто хочет разговаривать во имя страны, - мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего", - сказал глава республики.