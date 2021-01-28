Пашинян выступил за развитие союзнических отношений с Россией, а также в рамках ОДКБ

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Армения должна развивать союзнические отношения с РФ, а также в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как в четверг сообщает пресс-служба армянского кабмина, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с высшим офицерским составом ВС по случаю Дня армии.

"Мы должны продолжать развивать наши союзнические отношения с нашим главным партнером в области безопасности - Россией. Мы должны и дальше развивать наши отношения в рамках ОДКБ, а также обеспечивать безопасность нашей страны и народа с помощью международных механизмов", - отметил он.

Ранее премьер-министр и другие высокопоставленные представители армянской власти неоднократно подчеркивали ключевую роль РФ в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября и позволило достичь полного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись там с 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. В Армении подписание заявления вызвало протесты оппозиции, которая называет этот документ капитуляцией и требует незамедлительной отставки Пашиняна.

После ввода российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Десятки тысяч жителей региона, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.