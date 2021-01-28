Суд на Украине отменил решение кабмина об изменении правил написания русских фамилий

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отменил постановление кабинета министров Украины о введении новых правил украинского правописания, которые предполагают изменение написания русских фамилий. Об этом сообщил в четверг председатель общественной организации "Правовое государство" Ростислав Кравец, который выступил одним из истцов по делу.

"Суд принял решение об удовлетворении иска <...>. Иск удовлетворили полностью. Мы просили признать постановление незаконным и отменить его - это все удовлетворено", - сказал он в комментарии агентству УНИАН. Кравец уточнил, что решение правительства оспаривалось из-за процессуальных нарушений. Он также добавил, что инстанция в течение 10 дней должна обнародовать полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими решения.

Таким образом, у кабмина есть 30 дней на обжалование этого решения в апелляционной инстанции.

Украинское правительство 22 мая 2019 года утвердило новые правила украинского правописания "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания". Согласно им, фамилии с окончанием на "-ой" будут передаваться в украинском языке через окончания "-ий", - говорится в сообщении. Так, согласно новым правилам, фамилия "Донской" на украинском будет передаваться как "Донський", "Трубецкой" будет писаться как "Трубецький". Как исключение остается Лев Толстой.

Среди основных нововведений, в частности, написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т. д.

Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка", "членкиня", "критикеса". Эти лингвистические новшества рекомендовалось использовать "во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи".