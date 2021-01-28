Спикер Палаты представителей США допустила, что угрозы могут исходить от конгрессменов

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Угрозы безопасности Конгресса США могут исходить из самой Палаты представителей законодательного органа. Такое мнение выразила в четверг спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на регулярном брифинге для журналистов.

Намекнув на своих коллег, она указала на "врагов" внутри палаты. "Я действительно считаю, и говорю об этом все время, что нам, вероятно, понадобятся дополнительные меры по повышению уровня безопасности членов [Конгресса], когда враг находится внутри Палаты представителей, - угроза, которая беспокоит конгрессменов, в дополнение к тому, что происходит за ее пределами", - полагает Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она подчеркнула необходимость рассмотреть и одобрить законопроект, который направит необходимые средства для обеспечения безопасности в Капитолии.

Отвечая на вопросы журналистов о том, кого она подразумевает под "врагами", Пелоси добавила: "У нас есть члены Конгресса, которые хотели принести оружие и угрожают расправой другим членам Конгресса".

На прошлой неделе конгрессмен-республиканец Энди Харрис (от штата Мэриленд) пытался пронести пистолет в зал заседаний Палаты представителей. Полиция Капитолия начала в связи с этим расследование. Ранее в палате были введены правила, согласно которым конгрессмены теперь должны проходить досмотр с помощью рамок металлодетектора, прежде чем войти в зал заседания.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.