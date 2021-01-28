Администрация Байдена проведет переоценку политики Трампа в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пересмотрят политику в отношении Кубы, американская администрация намерена придерживаться своего курса. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы пересмотрим политику администрации [предыдущего президента Дональда] Трампа [в отношении Кубы], как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов. Мы пойдем по собственному пути, - сообщила она. - Сейчас я не могу что-либо предсказать".

По словам Псаки, США руководствуются "принципами поддержки демократии и прав человека". "Это будет в центре наших усилий. Во-вторых, это [поддержка] американских граждан кубинского происхождения, которые являются лучшими посланниками, несущими принципы свободы для Кубы", - отметила она.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году и ввели торгово-экономическое эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента, объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей. Сближение приостановилось после того, как следующий глава Белого дома Дональд Трамп ужесточил правила поездок на остров для американцев и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. 11 января администрация Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.