США выразили возмущение решением суда Пакистана освободить убийцу журналиста Дэниела Перла

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Власти США возмущены решением пакистанского суда об освобождении Ахмеда Омара Шейха, приговоренного ранее к смертной казни за организацию убийства в 2002 году репортера американской газеты The Wall Street Journal Дэниела Перла. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"США возмущены решением Верховного суда Пакистана. <...> Это решение <...> является оскорблением по отношению к жертвам терроризма повсюду, в том числе в Пакистане", - сказала Псаки. "Мы призываем власти Пакистана в срочном порядке изучить варианты [действий] с юридической точки зрения, в том числе возможность привлечения Шейха к суду Соединенными Штатами за жестокое убийство американского гражданина и журналиста", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщало ранее агентство Reuters, Шейх был оправдан коллегией из трех судей. Судья в кратком решении постановил немедленно освободить из-под стражи его и других обвиняемых.

24 декабря Высокий суд пакистанской провинции Синд принял постановление о немедленном освобождении Шейха. Позднее он дезавуировал это решение, согласившись с тем, что осужденный террорист останется под стражей до тех пор, пока Верховный суд Пакистана не рассмотрит апелляцию на его оправдательный приговор, которая была подана семьей убитого журналиста. 30 декабря газета Express Tribune сообщала, что Соединенные Штаты заявили о возможности проведения заочного суда над террористом в связи с его предполагавшимся освобождением в Пакистане.

Шейх, являясь главарем запрещенной в Пакистане мусульманской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда"), стал инициатором заговора с целью похищения и убийства Перла. Поводом для резонансного преступления послужило журналистское расследование американского репортера о связях пакистанских экстремистов с международным террористом Ричардом Рейдом, попытавшимся взорвать над Атлантикой авиалайнер Boeing-747 компании American Airlines, выполнявший рейс Париж - Майами. Факт убийства подтвердила видеозапись, полученная властями Пакистана и США, на которой запечатлена казнь журналиста.