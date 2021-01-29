Суд в США поддержал экстрадицию в Японию организаторов побега Карлоса Гона

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Суд в США не согласился с аргументами против экстрадиции предполагаемых организаторов побега из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, судья окружного суда США по округу Массачусетс Индира Тальвани отклонила прошение адвокатов Питера Тейлора и его отца Майка Тейлора о пересмотре решения Госдепартамента, который в октябре прошлого года поддержал их экстрадицию в Японию. Юристы настаивали на том, что передачу двух американцев японским властям необходимо отменить, поскольку в противном случае они якобы рискуют быть подвергнутыми пыткам и несправедливому обращению, что в свою очередь может обернуться для них проблемами со здоровьем.

"Несмотря на то, что условия содержания в японской тюрьме могут оказаться плохими, а судебный процесс, которому будут подвергнуты Тейлоры, может не соответствовать американским стандартам, эти факторы не являются причиной того, что они будут испытывать тяжелую физическую или психологическую боль или мучения", - констатировала судья. Адвокаты Тейлоров немедленно представили суду ходатайство, в котором заявили, что будут обжаловать это решение. Ранее суд неоднократно отвергал апелляции адвокатов Тейлоров.

3 июля 2020 года прокуратура Токио официально объявила о том, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в том, что они организовали побег из Японии бывшего руководителя автомобилестроительного альянса. Запрос основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Тейлоры были арестованы в США в мае того же года по запросу японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе на поезде приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.