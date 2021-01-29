Лукашенко считает, что страны СНГ извлекли уроки после протестов в Белоруссии

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны СНГ после протестов в республике начали серьезнее относиться к вопросам безопасности.

"После Беларуси [страны СНГ] уже расхлябанно к этим вопросам не относятся. Почему? Особенность вторжения в Беларусь была связана с тем, что удар был нанесен по сильному монолитному государству. Это была проверка: если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и в других", - сказал он в пятницу на встрече со студенческой молодежью, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии не было оснований для цветных революций, как в Армении или Украине. "Хотели в Беларуси осуществить блицкриг, чтобы получить трамплин для наступления против России, перманентного или как в 41-м году - как получилось бы. Не затормози их здесь, они бы ринулись и туда, уже современным образом, через соцсети", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание на то, что страны СНГ находятся в зоне интересов многих крупных мировых игроков. "Мы находимся в зоне интересов США и Евросоюза в целом. Не дай бог оказаться ареной войны, где будут решаться не наши вопросы. Этого допустить нельзя. Точно так понимает это Россия и другие постсоветские республики, и никто не расслабляется", - подчеркнул президент.

В отношении событий в России Лукашенко сказал, что это " первый звонок". "Это начало, будут потихоньку качать. И в зависимости от массовости процессов будет их интенсивность, - сказал Лукашенко. - В сентябре думские выборы, и к этому будут готовить общество".

Он напомнил о стрельбе по Белому дому в России. "Кому-то неймется, и кто-то думает, что это повторится. Никогда это не повторится. Я знаю руководителей России, они сумеют этому противостоять", - сказал он.