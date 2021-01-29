Лукашенко: меры по защите госинтересов примут в отношении соцсетей в ближайшие месяцы

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на встрече со студентами, что в республике в ближайшее время будут приняты дополнительные меры в отношении соцсетей и мессенджеров для защиты интересов государства.

"Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети, и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По информации агентства, Лукашенко заявил, что "в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа".

Лукашенко также выразил убеждение, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях, но, по его словам, Белоруссия "не может быть зачинщиком этого процесса".

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - сказал он.