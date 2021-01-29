Американские эсминцы приняли участие в учениях в Черном море

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели операцию в Черном море. Об этом в пятницу сообщило американское посольство на Украине.

"В Черном море эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели морскую операцию с участием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и [патрульного самолета] P-8A ВМС США для дальнейшего усиления взаимодействия между членами НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В диппредставительстве подчеркнули, что американские силы сосредоточены в Черном море в целях поддержки стран - членов НАТО и партнеров альянса, имеющих выход к данному морю.

Накануне в посольстве США в Киеве сообщили о том, что американский ракетный эсминец Porter движется через проливы в Черное море для участия в учениях. До этого, 23 января, в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца США Donald Cook. В связи с заходом корабля мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в один из позиционных районов Крыма в рамках учений. В пятницу экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря на фоне захода американских эсминцев Porter и Donald Cook.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.