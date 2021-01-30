Силы ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника, летевшего в сторону Донецка

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший в направлении поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.

"Один БПЛА из состава 56-й бригады, летевший в направлении населенного пункта Старомихайловка, был сбит дежурным расчетом ПВО, в настоящий момент фото- и видеоматериалы, находящиеся на флэш-карте аппарата, изучаются нашими специалистами", - цитирует агентство сообщение милиции ДНР.

Управление Народной милиции сообщает, что ДНР проинформировала об этом инциденте украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представители ДНР сообщали ранее, что 23 января ВСУ, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям Народной милиции республики в районе Старомихайловки. В результате сброса взрывного устройства погиб военнослужащий ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.